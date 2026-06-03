В Сбербанке оценили инициативу ЦБ по снижению требования к банкам В Сбербанке прокомментировали инициативу ЦБ по снижению требования к банкам

Москва3 июн Вести.В Сбербанке оценили инициативу Банка России по снижению требований к банкам, которые финансируют инфраструктурные проекты. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Попов напомнил, что Банк России предложил изменения в регулировании, которые позволят снизить аллокацию капитала с 60 до 20% в случае, если у концессионного проекта есть устойчивые источники финансирования и господдержка, которая позволяет на всем сроке обслуживания этого проекта не иметь кредитных рисков.

И также в случае, если субъект, который поддерживает проект, имеет два кредитных рейтинга, то это также позволит снизить аллокацию капитала для банка, что в конечном итоге, если представить все кредиты, они … конкурируют за капитал банка. Потому что капитал на текущий момент является для финансовой системы существенным ограничением. Поэтому чем ниже аллокация капитала, тем больше шансов, что такой проект привлечет необходимое финансирование сказал Попов

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка заявил, что возможность финансирования в России через цифровые финансовые активы (ЦФА) составляет от одного до двух триллионов рублей.