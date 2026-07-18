В СФ предложили снизить минимальный порог льготного кредита в промышленности Сенатор Кравченко: нужно снизить порог льготного кредита в промышленности

Москва18 июл Вести.В Совете Федерации предложили снизить планку минимальной суммы льготного кредита для промышленных кластеров с 2 миллиардов до 150 миллионов рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко.

По его данным, сегодня большинство промышленных компаний испытывают необходимость в оборотных денежных средствах или средствах на закупку дополнительного оборудования. Однако производства не могут позволить себе взять кредит в банке под большой процент, поэтому ждут, когда кредитование станет доступнее, подчеркнул сенатор.

Поэтому для этого и есть субсидирование, то есть, в частности для промышленных кластеров процентная ставка 7,8 предусмотрена. Но планку нужно с 2 миллиардов снизить до 150 миллионов, о которых говорит бизнес. Это как раз вот дополнительные возможности для развития сказал Кравченко

Сенатор отметил, что есть ряд предложений, которые касаются изменения федерального законодательства, в частности законов о промышленной политике и технологической политике.

Как оказалось, в этих законах нет самого понятия "промышленный кластер", для чего он создается, какие меры поддержки и так далее. И это мы тоже уже оформили как законодательную инициативу добавил он

На сегодняшний день перед российской экономикой стоят серьезные задачи, и промышленные кластеры как производственные цепочки должны активно способствовать их решению, подытожил Кравченко.