Новак предложил провести ревизию инвестпроектов в России и помочь ряду из них

Кабмин предложил провести ревизию инвестпроектов с конкретными мерами поддержки Новак предложил провести ревизию инвестпроектов в России и помочь ряду из них

Москва10 июн Вести.В России могут провести ревизию инвестиционных проектов и оказать помощь ряду из них в рамках действующих мер поддержки. Такое предложение озвучил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он сообщил, что у представителей бизнес-сообщества есть проекты, которые могли бы быть реализованы. Однако предприниматели не начинают их в том числе из-за высокой ключевой ставки и отсутствия веры в долгосрочность этих инвестиций.

Мне кажется, что нужно было бы в ручном режиме​​​... сделать дополнительную работу всем отраслевым федеральным органам исполнительной власти, провести ревизию тех инвестиционных проектов, которые у нас еще могли бы быть реализованы либо начаты, но приостановлены, с конкретными мерами поддержки по каждому проекту в точечном режиме отметил Новак

После ревизии вице-премьер предложил сформировать реестр из 50-100 проектов, в котором будет указана необходимая сумма инвестиций для каждого из них.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, какой курс доллара был бы позитивно воспринят бизнесом.