Минфин: западные инвесторы поддерживают идею об обмене заблокированными активами "Известия": в России обсуждают варианты обмена заблокированными активами

Москва18 июн Вести.Российские власти изучают возможности возврата россиянам их активов, заблокированных за рубежом, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью газете "Известия".

Европейские и американские инвесторы поддерживают эту инициативу, однако западные регуляторы, руководствуясь политическими мотивами, блокируют даже те предложения, которые выгодны гражданам их стран, отметил Чебесков.

Мы смотрим на то, чтобы бизнесу и гражданам давать возможность получать заблокированные средства. И ряд таких инициатив уже сработал приводят "Известия" слова Чебескова

Монетарные власти выделяют три основных направления для возврата российских зарубежных активов: новые схемы обмена активами, использование заблокированных активов нерезидентов в России, а также получение индивидуальных лицензий от западных регуляторов, отмечает газета.

Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили в 2022 году российские активы на 300 млрд евро. В депозитарии Euroclear может храниться до 180 млрд евро.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменивать замороженные активы. В рамках этой процедуры иностранные инвесторы могут приобретать у российских граждан заблокированные зарубежные активы за счет средств на счетах типа "С". Такие счета открывает иностранцам Банк России.

В 2024 году уполномоченная правительством компания "Инвестиционная палата" провела две волны выкупа заблокированных иностранных активов.

В результате нерезиденты приобрели активы на 10,64 млрд руб., предложенные российскими физлицами-резидентами.