Дмитриев: европейские компании ведут дела в России, но не объявляют об этом Дмитриев: компании из Европы сигнализируют о желании вернуться на рынок РФ

Москва11 июн Вести.Многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок. Об этом заявил в интервью газете Berliner Zeitung спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, Россия получает сигналы от многих европейских стран о том, что они хотят получить доступ к российскому рынку, так как многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% в связи с уходом из нашей страны.

Я думаю, что усталость - хорошее описание ситуации с компаниями в Европе, поскольку они вели очень хороший бизнес в России заявил Дмитриев на полях ПМЭФ

Он отметил, что многие иностранцы по-прежнему ведут дела в России, только не объявляют об этом, и считает, что важной темой скоро станет энергетика.