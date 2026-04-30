Москва30 апр Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поразился тому, как некомпетентно действуют власти Евросоюза в сфере энергетической политики. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Кирилл Дмитриев прокомментировал статью Politico о том, что наземные самолеты и официальные лица авиакомпании призывают граждан сократить свои поездки. Авторы публикации отметили, что власти ЕС обладают довольно скудной информацией о запасах топлива и того, сколько его уже было использовано.