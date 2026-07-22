Дмитриев заявил, что зима укажет на ошибки ЕС в энергетике

Дмитриев: зима укажет на ошибки Евросоюза в энергетике Дмитриев заявил, что зима укажет на ошибки ЕС в энергетике

Москва22 июл Вести.Зима укажет на ошибки Европейского союза (ЕС) в сфере энергетики. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на публикацию портала OilPrice, авторы которой написали, что что Европа может встретить зиму с самыми слабыми запасами газа за 15 лет.

Зима приближается, и она выявит ошибочные энергетические решения ЕС говорится в посте Дмитриева

Ранее генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова в комментарии ИС "Вести" рассказала о сложностях с заполнением газовых хранилищ в ЕС.