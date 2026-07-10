Эксперт Сафонова: хранилища газа в ЕС заполнены лишь на 50% от необходимого

Эксперт Сафонова рассказала о сложностях с заполнением газовых хранилищ в ЕС Эксперт Сафонова: хранилища газа в ЕС заполнены лишь на 50% от необходимого

Москва10 июл Вести.Газовые хранилища в странах Евросоюза заполнены примерно на 50% от уровня, необходимого для бесперебойных поставок природного газа на их рынки. Об этом заявила ИС "Вести" генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

Наиболее пострадавшей страной, по ее словам, сейчас является Германия.

В целом по странам Евросоюза заполняемость газовых хранилищ составляет порядка 50% от нормативного уровня, который необходим для обеспечения бесперебойных поставок газа на рынки стран Евросоюза сообщила Сафонова

По словам эксперта, заполнить газовые хранилища в необходимом для стран Евросоюза объеме сейчас достаточно проблематично.

Это связано с тем, что основной поставщик, который являлся крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире, Катар, приостановил свои поставки и не может на текущий момент потенциально обеспечить тот объем, который поставлялся на мировые рынки до разрастания ближневосточного конфликта… В ближайшей перспективе очень сложно ожидать резкого всплеска увеличения объемов поставок газа на мировые рынки. Это связано с тем, что те ожидания инвесторов, трейдеров на биржевых площадках, которые наблюдались в связи с заключением мирного меморандума между Ираном и США, оказались слишком оптимистичными сказала эксперт

Осложняют ситуацию ограничения, действующие в отношении трубопроводных поставок российского природного газа.

Заполнение подземных хранилищ быстрыми темпами осложняется множеством факторов, которые связаны с дефицитом природного трубопроводного газа на мировом рынке и с ограничениями поставок российского природного газа трубопроводным транспортом сказала Сафонова

При этом, по ее словам, поставки российского газа очень востребованы на мировом рынке.

По итогам за первое полугодие 2026 года Россия заняла третью позицию по поставкам газа в страны Евросоюза, при этом объем поставок составил 22 млрд кубических метров. Первые позиции занимают Норвегия и Соединенные Штаты Америки. Но, как мы видим, на текущий момент поставки российского газа востребованы на фоне кризисных явлений и дефицита газа на мировом рынке отметила эксперт

Тем временем эксперт Фролов назвал цель введенного правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива.