Словакия предрекла Евросоюзу проблемы с пополнением газовых хранилищ SPNZ: ЕС ждут трудности с наполнением газовых хранилищ

Москва28 апр Вести.В Евросоюзе (ЕС) отмечен низкий уровень запасов газа, а пополнение хранилищ окажется затруднительным из-за приостановки производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре на фоне ближневосточного конфликта, заявил исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский агентству РИА Новости.

Страны Европы остались с очень низким уровнем запасов газа - 23%, уточнил Квасньовский.

Заполнение хранилищ не станет простым делом по двум причинам. Во-первых, выпал поставщик - Катар (7% поставок газа в ЕС), заменить его другим поставщиком СПГ непросто. Во-вторых, ценовая разница на летний и зимний газ является минимальной, что не мотивирует трейдеров заполнять хранилища приводит РИА Новости слова Квасньовского

Катар обеспечивал 7% поставок СПГ в Европу, то есть 3,5% общего европейского спроса на природный газ.

По оценкам Агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER), к 2026 году ЕС должен получить по контрактам 21,5 млрд кубометров катарского газа. При таком сценарии потребность Европы в дополнительных объемах на спотовом рынке составит лишь 40 млрд кубометров газа.

В случае, если поставки из Катара не восстановятся до конца года, Европе потребуется найти 56 млрд кубометров СПГ на споте.

По данным ACER, такое положение дел приведет к усилению конкуренции ЕС со странами Азии за поставки СПГ.

По мнению "Газпрома", низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы создадут серьезные сложности для их восполнения к предстоящей зиме.

Тем временем Словакия подала иск в суд ЕС против решения Брюсселя о запрете поставок газа из России.