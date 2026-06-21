В Словакии предупредили о новой зависимости ЕС после отказа от газа РФ SPP заявила о риске зависимости Европы от поставок СПГ

Москва21 июн Вести.Отказ Евросоюза от российского газа приведет к зависимости от поставок сжиженного природного газа (СПГ) и не будет означать реальной диверсификации источников энергии. Об этом заявили в словацкой государственной энергетической компании SPP.

Компания сообщила РИА Новости, что исключение российского газа из европейского энергобаланса не решает проблему зависимости, а лишь переносит ее на другого поставщика.

В связи с запретом на поставки российского газа на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в этом случае — от сжиженного газа рассказали в компании

В SPP отметили, что такой подход увеличивает ценовые риски. В компании пояснили, что СПГ является товаром, который в первую очередь получают покупатели, готовые предложить более высокую цену.

Ранее SPP сообщила, что ведет переговоры с российским "Газпром экспортом" о возможных поставках природного газа в первых трех кварталах 2027 года.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на поставки трубопроводного газа вступят в силу с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных соглашений.