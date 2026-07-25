В NYT сообщили об опасении ЕС зависимости от газа США после отказа от России NYT: Евросоюз после отказа от российского газа опасается сильного влияния США

Москва25 июл Вести.Полный отказ Европейского союза от газа из Российской Федерации может сделать ЕС сильно зависимым от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на европейские компании в сфере энергетики.

Как поясняется, Евросоюз намерен полностью в ближайшие полгода прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Чтобы восполнить недостаток российского газа, европейские страны существенно увеличили импорт топлива, особенно из Соединенных Штатов. В итоге в настоящее время американские поставщики занимают около двух третей рынка СПГ, а к концу десятилетия, данная доля может вырасти до 80%.

Эти вызывает "сильную тревогу" у европейских компаний, поскольку Европейский союз идет к тому, что у Соединенных Штатов Америки будет чрезмерное влияние на энергетическую политику стран ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу "пришлось" отказаться от газа из России "за одну ночь". Она также назвала такой отказ болезненным.

Также сообщалось, что странам Европы придется пересмотреть стратегию по поставкам газа из-за ближневосточного конфликта. При этом стоимость газа может быть еще выше на фоне усугубляющейся ситуации.