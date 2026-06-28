В Испании считают опасным вводить запрет на СПГ из России FT: В Испании призвали отложить введение запрета на российский СПГ

Москва28 июн Вести.Евросоюзу следует отложить введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать чрезмерной зависимости от поставок из США. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес.

Согласно утверждённому в январе регламенту Совета ЕС, ограничения на долгосрочные контракты по российскому СПГ должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Однако статистика порта Бильбао демонстрирует растущую востребованность российского топлива: за период с января по май 2026 года доля импорта газа из РФ выросла до 59%, тогда как доля американского газа снизилась до 40%. Для сравнения, в 2025 году доли России и США составляли 48% и 49% соответственно.

Я думаю, что сейчас неподходящее время для того, чтобы сокращать [объемы] газа, поставляемого из России... Российский газ хорошего качества... А в плане цен он обычно дешевле, чем газ, поставляемый из Штатов отметил Хименес

Он добавил, что в преддверии вступления санкций в силу европейские компании будут стремиться импортировать как можно больше российского сырья.

По мнению руководителя порта, США заинтересованы в уходе России с европейского рынка для наращивания собственного экспорта, в связи с чем Вашингтон продолжит оказывать давление на Брюссель.

Президент США Дональд Трамп будет настаивать на этом в попытке оставить запрет, но мне кажется... Европейскому союзу нужно быть сильнее и понимать, что для Европейского союза сейчас лучше резюмировал испанский чиновник

Ранее российская сторона заявляла, что решение европейских стран отказаться от прямых поставок российских углеводородов является ошибкой. В Москве подчёркивали, что это приведёт ЕС к новой и более дорогой зависимости, заставив приобретать российские нефть и газ по завышенным ценам через третьи страны.