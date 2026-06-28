Москва28 июнВести.Евросоюзу следует отложить введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать чрезмерной зависимости от поставок из США. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал глава администрации испанского порта Бильбао Иван Хименес.
Согласно утверждённому в январе регламенту Совета ЕС, ограничения на долгосрочные контракты по российскому СПГ должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Однако статистика порта Бильбао демонстрирует растущую востребованность российского топлива: за период с января по май 2026 года доля импорта газа из РФ выросла до 59%, тогда как доля американского газа снизилась до 40%. Для сравнения, в 2025 году доли России и США составляли 48% и 49% соответственно.
Я думаю, что сейчас неподходящее время для того, чтобы сокращать [объемы] газа, поставляемого из России... Российский газ хорошего качества... А в плане цен он обычно дешевле, чем газ, поставляемый из Штатовотметил Хименес
Он добавил, что в преддверии вступления санкций в силу европейские компании будут стремиться импортировать как можно больше российского сырья.
По мнению руководителя порта, США заинтересованы в уходе России с европейского рынка для наращивания собственного экспорта, в связи с чем Вашингтон продолжит оказывать давление на Брюссель.
Президент США Дональд Трамп будет настаивать на этом в попытке оставить запрет, но мне кажется... Европейскому союзу нужно быть сильнее и понимать, что для Европейского союза сейчас лучшерезюмировал испанский чиновник
Ранее российская сторона заявляла, что решение европейских стран отказаться от прямых поставок российских углеводородов является ошибкой. В Москве подчёркивали, что это приведёт ЕС к новой и более дорогой зависимости, заставив приобретать российские нефть и газ по завышенным ценам через третьи страны.