Bloomberg: ЕС потерял интерес к долгосрочным контрактам с США на поставку СПГ

Американские экспортеры жалуются: в ЕС не хотят покупать их СПГ Bloomberg: ЕС потерял интерес к долгосрочным контрактам с США на поставку СПГ

Москва13 июн Вести.В Европе сокращается спрос на долгосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ) с американскими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Американским компаниям, занимающимся разработкой месторождений сжиженного природного газа, сложно заключать долгосрочные контракты с европейскими покупателями, которые необходимы для реализации новых экспортных проектов. Европейские компании начинают опасаться чрезмерной зависимости от американского СПГ говорится в сообщении

Агентство подчеркивает, что вместо этого европейцы стремятся к диверсификации своих источников энергии, отдавая предпочтение спотовым и краткосрочным рынкам. Между тем отсутствие долгосрочных контрактов рискует вылиться в сокращение интереса инвесторов к американской экспортной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не располагают достаточными объемами СПГ для покрытия возможного дефицита топлива на Украине и в Европе в предстоящий зимний период.