В США заявили о невозможности нарастить поставки СПГ в Европу Американские производители СПГ предупредили о дефиците газа зимой

Москва12 июн Вести.Соединенные Штаты не располагают достаточными объемами сжиженного природного газа (СПГ) для покрытия возможного дефицита топлива на Украине и в Европе в предстоящий зимний период. Об этом заявил на брифинге исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл.

По его словам, у США отсутствуют избыточные запасы газа, которые могли бы быть направлены на дополнительные поставки европейским странам и Украине. Риддл отметил, что возможности американских экспортеров по увеличению объемов поставок в настоящее время ограничены.

Проблема тут заключается в вопросе поставок​​​. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа сказал Риддл

Глава ассоциации также обратил внимание на уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Сейчас они заполнены примерно на 42%, тогда как обычно к зимнему сезону этот показатель стремятся довести до 90%.

Риддл предупредил, что в ближайшие месяцы дефицит поставок может затронуть не только европейский, но и азиатский рынок. По его мнению, ситуация может осложниться в случае сокращения добычи или перебоев с поставками энергоресурсов, связанных с кризисом в Персидском заливе.

Он подчеркнул, что существующих возможностей рынка может оказаться недостаточно для компенсации потенциальных потерь производства и экспорта газа.