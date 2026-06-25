В США допустили прекращение поставок СПГ в Европу из-за экологических норм ЕС Райт: США готовы прекратить поставки СПГ в ЕС из-за правил по метану

Москва25 июн Вести.Соединенные Штаты могут пересмотреть направления поставок сжиженного природного газа в Европу, если Брюссель не пойдет на ослабление регламентов по контролю за выбросами метана. О таком предупреждении министра энергетики США Криса Райта сообщает агентство Bloomberg.

Без существенной реформы этого правила [по метану] Европе будет очень больно, что совершенно не нужно ... Энергоресурсы будут поставляться, просто они уйдут куда-то еще заявил глава Минэнерго агентству

По словам Райта, при этом "речь не идет об эскалации".

По данным Bloomberg, в Вашингтоне считают, что сложность европейского регулирования и угроза штрафов создают риски для стабильности торговых потоков. В ответ еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не намерен смягчать экологические стандарты под внешним давлением. Вопрос планируется обсудить на встрече министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

Новые требования ЕС по сокращению выбросов метана, вступающие в силу в 2027 году, обязывают нефтегазовые компании измерять, контролировать и предотвращать утечки по всей цепочке поставок. С будущего года Брюссель планирует прекратить заключение контрактов с импортерами, не соблюдающими эти экологические правила.

Ситуация развивается на фоне высокой зависимости Европы от американского СПГ, усилившейся после сокращения поставок из России в 2022 году. Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас ранее отмечал, что европейские чиновники "за закрытыми дверями" высказывают обеспокоенность по поводу американского СПГ, поскольку Вашингтон может получить "дипломатический рычаг" на переговорах с Брюсселем. По его оценке, Европе следует сократить долю американского СПГ как минимум до 50%, иначе зависимость может превысить 75%.

Ранее генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что попытки Европы диверсифицировать источники энергии путем отказа от российского газа привели ее к зависимости от американского СПГ. Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от российского газа: импорт СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В Кремле сочли такое решение неразумным