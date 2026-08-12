Москва12 авг Вести.Соединенные Штаты проводят целенаправленную политику с целью полного контроля энергетической системы европейских стран. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, президент США Дональд Трамп начал военные действия против Ирана, из-за чего стабильные поставки газа в Европу, прежде всего из Катара, прекратились.

А что такое стабильные поставки? Это гарантированная цена, гарантированные объемы, даты поставки и самое главное – долгосрочные договоры. Когда нет долгосрочных договоров, … экономические субъекты вынуждены покупать газ на спотовом рынке, и цена все время прыгает… Вы не можете вести нормальное рентабельное промышленное производство объяснил Баширов

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от российского газа.