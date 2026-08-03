Мирошник: Вашингтон хочет забрать из Европы деньги, мозги и технологии Мирошник объяснил, как США и Евросоюз используют друг друга

Москва3 авг Вести.США и Евросоюз выстраивают отношения исходя из собственных интересов: по оценкам аналитиков, Вашингтон нацелен на привлечение европейских финансовых ресурсов, технологий и квалифицированных специалистов.

Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По мнению дипломата, американский президент Дональд Трамп в какой-то момент понял, что на одних услугах "далеко не уедешь", и теперь у него новая стратегия.

Соединенные Штаты и европейцы хотят использовать друг друга, возможности друг друга. Европейцы хотят использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине, энергетические возможности США для обеспечения ЕС. А Соединенные Штаты хотят получать деньги, их не особенно интересует технологическое развитие Европы. Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США сказал Мирошник

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза и Великобритания фактически являются вассалами США, и им не стоит претендовать на международной арене на статус "средних держав".