США не потерпят, чтобы страны Европы стали финансовыми центрами для терроризма

Вашингтон опасается превращения Европы в финансовый хаб для терроризма США не потерпят, чтобы страны Европы стали финансовыми центрами для терроризма

Москва7 мая Вести.Соединенные Штаты не потерпят, чтобы богатые европейские союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу стали финансовыми центрами для террористов. Об этом говорится в новой стратегии США по борьбе с терроризмом.

В документе подчеркивается, что террористы часто пытаются атаковать европейские страны, чтобы разорвать их связи с США.

Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов говорится в документе

Отмечается, что бесконтрольная массовая миграция стала каналом распространения террористов.

У Европы все еще есть возможность изменить свою индивидуальную и коллективную контртеррористическую судьбу, если она осознает реальную угрозу и предпримет действия сейчас сообщается в стратегии

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен запомнить отказ европейских стран оказать поддержку американской стороне в военной операции против Ирана.

Между тем издание Politico написало, что в Европе все больше недовольны действиями американского лидера. Европейские политики, как отмечалось, считают, что Брюссель должен указать США на их зависимость от мировой торговли.