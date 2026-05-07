Москва7 маяВести.Соединенные Штаты не потерпят, чтобы богатые европейские союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу стали финансовыми центрами для террористов. Об этом говорится в новой стратегии США по борьбе с терроризмом.
В документе подчеркивается, что террористы часто пытаются атаковать европейские страны, чтобы разорвать их связи с США.
Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористовговорится в документе
Отмечается, что бесконтрольная массовая миграция стала каналом распространения террористов.
У Европы все еще есть возможность изменить свою индивидуальную и коллективную контртеррористическую судьбу, если она осознает реальную угрозу и предпримет действия сейчассообщается в стратегии
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен запомнить отказ европейских стран оказать поддержку американской стороне в военной операции против Ирана.
Между тем издание Politico написало, что в Европе все больше недовольны действиями американского лидера. Европейские политики, как отмечалось, считают, что Брюссель должен указать США на их зависимость от мировой торговли.