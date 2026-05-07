Перечислены те, против кого нацелена новая контртеррористическая стратегия США

Новая контртеррористическая стратегия США нацелена против трех группировок Перечислены те, против кого нацелена новая контртеррористическая стратегия США

Москва7 мая Вести.Наркокартели, радикальные исламисты и левые радикалы представляют собой главные террористические угрозы для страны. Такого мнения придерживается администрация американского лидера Дональда Трампа, отмечается в новой стратегии США по противодействию терроризму.

При этом власти США уверены, что смогут справиться с каждой группировкой.

В настоящее время мы сталкиваемся с тремя основными типами террористических группировок: наркотеррористы и транснациональные [криминальные] группировки, традиционные исламистские террористические группировки, леворадикальные экстремисты, включая анархистов и антифашистов говорится в документе

Также в новой стратегии Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом Европа была названа главным инкубатором террористических угроз. Вашингтон потребовал от ЕС немедленно усилить контртеррористические меры в регионе.

Ранее на саммите Европейского политического сообщества в Ереване премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Европа должна стать центром формирования новой архитектуры международных отношений в условиях, когда существующая система глобальной безопасности и торговли и фактически разрушена из-за политики Вашингтона. Bloomberg отмечает, что на фоне политики "Америка прежде всего", проводимой Трампом, многие страны пересматривают свои отношения с Вашингтоном.