Москва7 маяВести.Наркокартели, радикальные исламисты и левые радикалы представляют собой главные террористические угрозы для страны. Такого мнения придерживается администрация американского лидера Дональда Трампа, отмечается в новой стратегии США по противодействию терроризму.
При этом власти США уверены, что смогут справиться с каждой группировкой.
В настоящее время мы сталкиваемся с тремя основными типами террористических группировок: наркотеррористы и транснациональные [криминальные] группировки, традиционные исламистские террористические группировки, леворадикальные экстремисты, включая анархистов и антифашистовговорится в документе
Также в новой стратегии Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом Европа была названа главным инкубатором террористических угроз. Вашингтон потребовал от ЕС немедленно усилить контртеррористические меры в регионе.
Ранее на саммите Европейского политического сообщества в Ереване премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Европа должна стать центром формирования новой архитектуры международных отношений в условиях, когда существующая система глобальной безопасности и торговли и фактически разрушена из-за политики Вашингтона. Bloomberg отмечает, что на фоне политики "Америка прежде всего", проводимой Трампом, многие страны пересматривают свои отношения с Вашингтоном.