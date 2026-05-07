Москва7 мая Вести.Европейские страны являются инкубатором террористических угроз. Такое утверждение содержится в новой стратегии Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом.

Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз отмечается в документе

В документе также отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа считает бесконтрольную массовую миграцию в Европу основным каналом переброски террористов. Поэтому в рамках новой стратегии по борьбе с терроризмом Вашингтон обратился к ЕС с требованием максимально усилить контртеррористические меры в регионе.

Авторы стратегии также призывают Европу как "родину западной культуры и ценностей" действовать и "остановить свой сознательный упадок".

При этом в документе отмечается, что страны Европы остаются важнейшими и долгосрочными партнерами в борьбе с терроризмом для США.

Ранее глава Белого дома заявил, что у Евросоюза "очень плохая миграционная политика", это представляет для него угрозу. Американский лидер также полагает, что серьезные риски создает и энергетическая политика европейских стран.