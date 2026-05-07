Вашингтон предупредил об угрозе получения террористами новых видов оружия В США указали на риски получения террористами новых видов оружия

Москва7 мая Вести.Вашингтон предупредил об опасности получения террористами новых видов оружия, в том числе якобы из России. Об этом говорится в новой контртеррористической стратегии Соединенных Штатов.

Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды​​​... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией говорится в документе

Однако там не приводится никаких доказательств, как именно это может происходить.

Среди прочих аспектов авторы стратегии назвали угрозу получения террористами ядерного оружия, альянсы между террористическими группировками, а также сотрудничество между государствами и картелями.

Ранее в стратегии было отмечено, что страны Европы являются инкубатором террористических угроз. Подчеркивалось, что администрация президента США Дональда Трампа считает бесконтрольную массовую миграцию в Европу основным каналом переброски террористов.