Планы США расширить применение ЯО могут повысить риск начала ядерной войны Ассоциация: планы США по расширению применения ЯО повышают риск ядерной войны

Москва7 авг Вести.Планы Вашингтона по расширению вариантов применения тактического ядерного оружия (ЯО) может осложнить отношения США с другими ядерными странами и увеличить риск начала ядерной войны.

Об этом сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями, передает агентство РИА Новости.

Расширение вариантов применения тактического ядерного оружия осложнило бы и без того хрупкие отношения ядерного сдерживания США с другими ядерными державами и повысило бы риск ядерной войны сказано в тексте

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Пентагон разрабатывает обновленную ядерную стратегию на случай возможного конфликта с Россией или Китаем.

Между тем, в мае председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что США тревожит то, что Россия и Китай могут объединить ядерные силы.