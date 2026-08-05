NBC: США обновят ядерную стратегию на случай конфликта с Россией и Китаем

Пентагон готовит новую ядерную стратегию против России и Китая NBC: США обновят ядерную стратегию на случай конфликта с Россией и Китаем

Москва5 авг Вести.Пентагон разрабатывает обновленную ядерную стратегию на случай возможного конфликта с Россией или Китаем. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на пять источников.

По данным телеканала, документ предусматривает пересмотр подходов к использованию ядерного оружия, которые на протяжении десятилетий оставались неизменными. Как утверждают источники, стратегия должна предоставить президенту США Дональду Трампу более широкий выбор реалистичных вариантов действий и, по оценке американских военных, усилить потенциал сдерживания.

Мы считаем, что нам нужны надежные варианты применения ядерного оружия сказал один из собеседников телеканала

Уточняется, что особое внимание в новой стратегии уделяется возможному использованию тактического ядерного оружия меньшей дальности.

Россия последний раз скорректировала ядерную доктрину 19 ноября 2024 года: тогда Владимир Путин своим указом утвердил обновленные "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", заменившие редакцию от июня 2020 года. Новый вариант расширил основания для ответных действий: нападение на Россию или ее союзников со стороны любого неядерного государства при участии или поддержке ядерной державы теперь трактуется как их совместная агрессия.

Кроме того, поводом для ядерного ответа может стать массированный удар обычными ракетами, беспилотниками или авиацией, если он несет критическую угрозу суверенитету либо территориальной целостности России и Белоруссии как участников Союзного государства.