Американист Блохин: США инициируют новые санкции против РФ, чтобы ослабить Китай

Политолог раскрыл неочевидную цель введения новых санкций США против России Американист Блохин: США инициируют новые санкции против РФ, чтобы ослабить Китай

Москва17 июл Вести.Инициируя новые санкции против России Вашингтон преследует несколько целей, одна из которых - ослабить Китай. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

В беседе с NEWS.ru он предположил, что президент США Дональд Трамп намерен разорвать связь между Россией и Китаем. Но еще одна задача - лишить Пекин дешевых энергоресурсов.

Первая цель - сделать РФ более сговорчивой на переговорах. Вторая - ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей, которые стимулируют развитие экономики КНР считает эксперт

Ранее сообщалось, что более 60 сенаторов США поддержали двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, который ранее продвигал погибший сенатором Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).