Эксперт считает, что США хотят сосредоточиться на противостоянии с Китаем Эксперт рассказал о стратегии США по ослаблению РФ и противостоянию с Китаем

Москва17 июл Вести.Соединенные Штаты нацелены на борьбу с главным соперником – Китаем, и для этого им необходимо ограничить возможности России, лишив ее экономической и политической опоры, а также создать у границ РФ военно-политический блок. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил магистрант социологического факультета МГУ, эксперт Центра развития "НОВАЯ ЭРА" Вадим Амелин.

Эксперт отметил, что к 2026 году США практически полностью вытеснили Россию с европейского энергетического рынка и установили влияние в нефтедобывающих странах, что позволяет сместить фокус на противостояние с Китаем.

Подгоняемые общественно-мировым кризисом США нацелены на борьбу со своим главным соперником – Китаем, для противостояния с которым им требуются союзники, согласные на заведомо невыгодные условия. В том смысле, что и Россия должна им стать. На фоне ресурсного дефицита в Европе, начавшегося после 2022 года, а также регулярных захватов или атак на теневой флот Российской Федерации, США к 2026 году практически полностью вытеснили российских поставщиков нефти и газа, прибрав к своим рукам европейский энергетический рынок, а следовательно, и всю экономику, которая есть на территории Европейского союза. Также это на фоне установления в Сирии американского влияния – одной из самых богатых нефтью стран на Ближнем Востоке, и захвата Венесуэлы, нефтедобывающей, а также стоящей на пороге либеральных реформ Кубы, что позволяет Америке сместить свой фокус заявил Амелин

По словам Амелина, США не стремятся к распаду России, так как это создало бы большие финансовые проблемы, а хотят сделать РФ зависимой, одновременно создавая военный блок у ее границ.

США никогда не стремились к нашему распаду или физическому захвату, подобный сценарий создал бы колоссальное количество проблем, в первую очередь материальных. Потому что, ну, огромная страна с ядерным потенциалом, с большими территориями и населением. Для Вашингтона это стало бы критическим отвлечением ресурсов от их главного противостояния с Китаем. Его как раз ключевая задача – ограничить возможности российской правящей элиты, лишив ее экономической и политической опоры и поставив в прямую зависимость от США. Это долгая партия, этому способствовала утрата нашего влияния на Армению и Азербайджан. Это сдвиг, а также проект "Мост Трампа", который окутывает эти две страны, открывает европейским странам путь в Центральную Азию, путь к дешевым энергоресурсам в обход Российской Федерации. Но экономических как раз рычагов недостаточно сказал Амелин

Эксперт подчеркнул, что теперь, для выполнения плана США и Европе необходимо создать сопоставимый по силам, в первую очередь по экономике и человеческим ресурсам, военно-политический блок у российских границ, и тогда Соединенные Штаты займутся своим основным врагом – Китаем.