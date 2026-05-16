Москва16 мая Вести.США пытаюсь диверсифицировать источники поставок и выстроить цепочки добычи, которые находятся вне контроля КНР (Китайская Народная Республика). Об этом ИС "Вести" рассказал профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамурзов.

По его словам, почти полный контроль Китаем мировой переработки редкоземельных металлов является проблемой для США, учитывая их геополитическое и технологическое противостояние.

По разным оценкам, на сегодняшний день от 70 до 90% мировой переработки, по крайней мере, редкоземельных металлов, элементов, контролирует Китайская Народная Республика. В условиях геополитического, технологического противостояния, конкуренции для США это, естественно, становится проблемой. Вольфрам – очень особенный металл... Он особенно важен для оборонной промышленности, и, возможно, именно с этим связан текущий интерес США к центральноазиатским месторождениям этого металла... Более чем логично, ожидаемо, что США стараются диверсифицировать источники поставок и выстроить цепочки добычи и переработки, которые так или иначе бы находились вне контроля КНР заявил Карамурзов

Профессор добавил, что Центральная Азия представляется США весьма перспективным регионом в этом смысле, так как в советское время здесь были неплохо разведаны месторождения ряда стратегических металлов, в том числе вольфрама.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за два года закупила вольфрам у США. Согласно данным статистики, в начале года российские компании приобрели американский металл примерно на пять тысяч долларов.