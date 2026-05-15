В институте Китая и современной Азии не исключили, что Пекин закупит нефть у США

Москва15 мая Вести.КНР свойственна стратегия диверсификации, поэтому не исключено, что страна будет закупать часть нефти у США. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" озвучил научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Александр Ершов.

Он обратил внимание, что на протяжении многих десятилетий Пекин демонстрирует зрелую политику, не выбирая только одну страну в качестве основного поставщика нефтепродуктов и газа.

Это касается и нашей страны, и других стран. Он [Пекин] старается максимально диверсифицировать эти закупки или, как часто говорят, не класть все яйца в одну корзину. Поэтому какая-то часть нефти, если стороны договорятся, возможно, будет закупаться у Соединенных Штатов. Но опять же, какой это будет процент? Он пока не озвучен рассказал Ершов

Пока КНР не озвучивала официальное решение на тему импорта американской нефти. Тем временем лидер США Трамп заявил о положительном ответе Си Цзиньпина.