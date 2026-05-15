Эксперт: США зря надеются на смягчение ограничений КНР на редкоземы

Москва15 мая Вести.Вашингтон ожидает смягчения ограничений Пекина на поставки редкоземельных металлов, но в ближайшее время это маловероятно. Такое мнение озвучила ИС "Вести" заместитель декана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан.

Визит лидера США Дональда Трампа в Китай не повлиял на ограничения республики на экспорт редкоземельных элементов.

США, скорее всего, ожидают, что дальше будет послабление, в том числе по редкоземельным металлам, потому что для высокотехнологичного комплекса США эти редкоземельные металлы очень важны, особенно переработанные. Но насколько быстро Китай будет готов снять ограничения именно по отношению к США - я не думаю, что это будет скорое решение считает Дарья Соколан

С 8 ноября 2025 года КНР ввела экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.