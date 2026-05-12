Москва12 мая Вести.Соединенные Штаты и их единомышленники пытаются завладеть месторождениями редкоземельных металлов и транспортными коридорами в Центральной Азии. Такой точкой зрения поделился директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Об этом он заявил ТАСС на VI Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Сегодня применительно к Центрально-Азиатскому региону мы выделяли такой аспект, как освоение или контроль над залежами редкоземельных металлов... США "веером" предлагают центральноазиатским государствам типовые соглашения в этой сфере с конкретной целью - поставить под контроль месторождения этих стратегических ресурсов и транспортные коридоры, которые позволяют выводить [их] оттуда сказал диплома

По его словам, примерно тем же занимаются "многие другие единомышленники" США.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что сыновья американского президента Дональда Трампа - Эрик и Дональд-младший - купили долю в компании, которая занимается добычей вольфрама в Казахстане.