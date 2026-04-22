Коротченко: заявления Трампа об Иране направлены на манипуляцию фондовым рынком

Москва22 апр Вести.Эпатажные заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, направлены на манипуляцию фондовым рынком с целью дальнейшего обогащения узкого круга лиц. Такое мнение главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал в интервью ИС "Вести".

Зная заранее, что скажет Трамп, можно достаточно эффективно и за очень короткие сроки заработать сотни миллионов долларов, подчеркнул Коротченко.

Есть только одно разумное объяснение взаимоисключающим эпатажным заявлениям Дональда Трампа относительно Ормузского пролива, Ирана и в целом всей этой ситуации – это манипулирование фондовым рынком. … Убежден, что заявления Трампа, помимо политики и желания, так сказать, отмазаться от неприятностей ситуации, в которую он попал, – это обогащение узкого круга лиц объяснил свою точку зрения эксперт

В ночь на 22 апреля американский президент продлил действие особого режима до получения сформулированной Тегераном "единой позиции" по поводу урегулирования и достижения окончательного соглашения.

Позднее глава Белого дома в соцсети Truth Social высказал мнение, что в случае снятия морской блокады сделка с исламской республикой будет невозможна.