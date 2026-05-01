FT: сыновья Трампа инвестировали в добывающую вольфрам в Казахстане компанию

Сыновья Трампа вложились в добычу редкого дорогостоящего металла в Казахстане FT: сыновья Трампа инвестировали в добывающую вольфрам в Казахстане компанию

Москва1 мая Вести.Сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик и Дональд-младший — приобрели долю в компании, занимающейся добычей вольфрама в Казахстане. Информацию об этом опубликовала газета Financial Times (FT), ссылаясь на анонимные источники.

Согласно публикации, в августе 2025 года братья Трамп стали совладельцами строительной группы Skyline Builders. В дальнейшем эта компания после ряда сделок получила контроль над 20% акций предприятия Kaz Resources.

Добавляется, что впоследствии названная фирма вместе с Cove Kaz Capital, которая контролирует связанные с добычей ресурсов проекты на территории Казахстана, объединилась со Skyline.

В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение 1,6 миллиарда долларов для поддержки проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Контрольный пакет акций в этих проектах получила компания Cove Kaz Capital, говорится в материале.

Вольфрам — редкий и дорогостоящий металл, который благодаря твердости, износостойкости и высокой температуре плавления (около 3422 °C) применяется в различных отраслях промышленности.

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