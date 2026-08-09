СМИ: демократы готовят расследование против связанных с Трампом компаний Reuters: демократы готовят расследование против связанных с Трампом компаний

Москва9 авг Вести.Представители Демократической партии ведут разработку стратегии расследования в отношении компаний, связанных с американским лидером Дональдом Трампом. Информация об этом опубликована агентством Reuters со ссылкой на четыре источника.

В материале сказано, что обсуждается использование слушаний, повесток и запросов документов для получения информации от структур, связанных с главой Белого дома. По данным источников, представители Демократической партии надеются, что это эффективнее прямого противостояния с Белым домом.

Анонимный помощник демократов утверждает, что целью партии является не попытка добиться импичмента Трампа.

Никто не хочет провального голосования в первый же день. Основное внимание уделяется созданию доказательной базы через расследования сказал он

Агентство пишут, что после ноябрьских выборов демократы могут получить большинство в Палате представителей, и благодаря этому у них появится право выдавать повестки, требовать документы и проводить слушания.

Среди компаний, которые контактируют и имеют связи с администрацией США, названы Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock и структуры бизнесмена Илона Маска. Также демократы собираются изучить контракты Министерства внутренней безопасности, финансирование строительства бального зала в Белом доме и предполагаемые схемы "плати за доступ".

В июне издание The New York Times заявило, что Трамп заключил с Казахстаном многомиллиардную сделку по добыче вольфрама, которая принесет прибыль его сыновьям и детям американского министра торговли Говарда Лютника.