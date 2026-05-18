В США могут создать фонд для компенсаций тем, кого преследовали при Байдене

Москва18 мая Вести.В Соединенных Штатах хотят создать специальный фонд для выплаты компенсаций тем, кого несправедливо преследовали при предыдущих американских администрациях, в том числе при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

Отмечается, что идея создать фонд обсуждается на переговорах между юристами президента США Дональда Трампа и американским Министерством юстиции в рамках урегулирования иска главы Белого дома к налоговой службе страны на 10 миллиардов долларов.

Чиновники администрации Трампа рассматривают создание фонда примерно на 1,8 миллиарда долларов для выплаты компенсаций тем, кто считает, что несправедливо попал под расследование при предыдущих администрациях передает телеканал

CNN подчеркивает, что пока еще сделка не оформлена детально, однако объявить об этом фонде могут уже на этой неделе.

Ранее американский лидер разместил в соцсети Truth Social призыв арестовать всех, кто причастен к использованию автопера бывшего президента США Джо Байдена. Трамп также распорядился отменить действие всех документов, в том числе указов о помиловании, которые были подписаны автоматическим устройством, а не лично Байденом.