Москва10 апр Вести.Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер незаметно сбежал из Америки на фоне собственного признания, что имеет долги в миллионы долларов. Об этом заявило издание Daily Mail (DM).

О факте переезда Хантера Байдена за пределы США стало известно из иска, который против него подали адвокаты фирмы Winston & Strawn. Юристы защищали его в делах об уклонении от уплаты налогов, незаконном обороте оружия, а также других судебных тяжбах.

В судебном документе прямо указано, что господин Байден проживает за границей, и утверждается, что бывший "первый сын" не может себе позволить погасить задолженность по юридическим услугам. Юридическая фирма… утверждает, что он не оплатил счета на сумму, значительно превышающую 50 000 долларов говорится в публикации

При этом в 2025 году Байден сам признал во время подкаста с южноафриканским блогером Джошуа Рубином, что накопил долги в 17 миллионов долларов.

Хотите ответственности? Посмотрите на последние шесть лет моей жизни и на мой долг в 17 миллионов долларов, связанный с оплатой юридических услуг цитирует DM Байдена

В январе Daily Mail писала, что мать дочери Хантера Байдена Лунден Робертс пытается добиться его ареста за неуплату алиментов. Кроме того, Робертс утверждает, что Байден-младший прекратил общение с дочерью.