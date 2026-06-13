Дмитриев: сын Байдена должен рассказать о связях его семьи с биолабораториями

Дмитриев призвал Байдена рассказать о связях его семьи с биолабораториями Дмитриев: сын Байдена должен рассказать о связях его семьи с биолабораториями

Москва13 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился к сыну бывшего президента США Джо Байдена Хантеру с призывом рассказать об участии его семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.

Ранее офис директора национальной разведки США подтвердил, что администрация Байдена спонсировала 120 биолабораторий, занимающиеся исследованиями опасных патогенов, в более чем 30 странах. По меньшей мере 40 из этих объектов находятся на Украине.

Дорогой Хантер [Байден]... Ты испытаешь еще большее облегчение, когда расскажешь все об (участии – прим. ред.) семьи Байденов в коррупции на Украине, биолабораториях, нарушениях (фирмы – прим. ред.) Burisma и "10% для босса". Пожалуйста, сделай это написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала онлайн-переписку Хантера Байдена, из которой следовало, что он мог представлять лицам из украинской энергетической компании Burisma своего отца – Джо Байдена – в период его пребывания на посту вице-президента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что Байден-младший получил за лоббистскую работу миллионы долларов.