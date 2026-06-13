Дмитриев призвал "Википедию" исправить статью о биолабораториях на Украине Дмитриев: данные США о биолабораториях на Украине доказали правоту России

Москва13 июн Вести.Онлайн-энциклопедия "Википедия" по-прежнему содержит ложную информацию о биолабораториях на территории Украины.

На это обратил внимание гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации написал Дмитриев на странице в соцсети X

В этой связи он призвал "Википедию" исправить статью о биолабораториях на Украине, содержащую в заголовке словосочетание "теория заговора".

Ранее офис директора Национальной разведки США подтвердил, что администрация Белого дома во главе с президентом Джо Байдена Байденом (2021–2025 гг.) спонсировала работу 120 биолабораторий, занимающихся исследованиями опасных патогенов, в более чем 30 странах. По меньшей мере 40 из этих объектов расположены на Украине.

Недавно ушедшая в отставку директор Нацразведки Соединенных Штатов Тулси Габбард подтвердила, что проводившиеся в этих лабораториях исследования обладают "очевидным потенциалом катастрофического глобального воздействия".