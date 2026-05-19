Мирошник: США при Байдене финансировали убийственные биоразработки на Украине Администрация Байдена тратила внушительные суммы на украинские биолаборатории

Москва19 мая Вести.Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена тратила внушительные суммы денег на проведение исследований в биолабораториях на Украине, результатом которых могла стать разработка биологического оружия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что Украина всегда была под особым прицелом у администрации Байдена. Последняя, по словам Мирошника, не скупилась на выделение средств даже на проведение непонятных и непрозрачных исследований.

Их результатами... могли быть разработка биологического оружия, специализированных вирусов, либо оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработок отметил Мирошник

Ранее подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о том, что на Украине нет американских биолабораторий. Подполковник в отставке подтвердил наличие в них потенциально опасных патогенов.

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард 12 марта пообещала, что ведомство проведет расследование в отношении более чем 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на Украине.