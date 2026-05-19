Москва19 маяВести.Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена тратила внушительные суммы денег на проведение исследований в биолабораториях на Украине, результатом которых могла стать разработка биологического оружия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
В беседе с ТАСС он отметил, что Украина всегда была под особым прицелом у администрации Байдена. Последняя, по словам Мирошника, не скупилась на выделение средств даже на проведение непонятных и непрозрачных исследований.
Их результатами... могли быть разработка биологического оружия, специализированных вирусов, либо оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработокотметил Мирошник
Ранее подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о том, что на Украине нет американских биолабораторий. Подполковник в отставке подтвердил наличие в них потенциально опасных патогенов.
Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард 12 марта пообещала, что ведомство проведет расследование в отношении более чем 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на Украине.