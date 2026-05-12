Москва12 мая Вести.Украина может столкнуться с обвинениями от США в создании на территории страны испытательного полигона для производства биологического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Режим Зеленского неминуемо ждут обвинения не только в масштабной коррупции (в уголовном деле Ермака - Миндича уже 40 томов), но и в преступном создании испытательного полигона на украинской территории по производству смертельного биологического оружия написал он в своем канале в MAX

Депутат напомнил о парламентском расследовании 2022–2023 годов с участием российских и зарубежных экспертов. Один из выводов, к которым пришла комиссия, заключался в том, что на Украине под видом "медико-биологической деятельности" на самом деле велись проекты военно-прикладного характера, нарушающие КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении).

Доклад парламентской комиссии ФС РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, был официально обнародован летом 2023 года. И, уверен, теперь его выводы приобретают новое - усиленное - звучание далеко за пределами нашей страны заключил Слуцкий

Ранее газета New York Post со ссылкой на главу Нацразведки США Тулси Габбард сообщила, что ведомство проведет расследование более 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на территории Украины.