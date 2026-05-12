Москва12 мая Вести.США могут бюрократически затянуть проверку работы свыше 120 биологических лабораторий за рубежом. Такое мнение ИС "Вести" выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Есть два варианта развития событий. Американцы действительно через Конгресс и через другие структуры будут проводить линию на то, чтобы максимально институализировать деятельность этих биолабораторий. Потому что многие из них носят незаконный характер и нарушают международное право. Но с другой стороны у меня есть и плохие новости: американцы объявили о том, что будут расследовать деятельность этих лабораторий, аудировать их с финансовой точки зрения. Но на самом деле они просто с бюрократической точки зрения замотают этот вопрос