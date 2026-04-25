Москва25 апрВести.В США инициировали расследование после серии таинственных исчезновений и гибели ученых. При этом в Конгрессе, не дожидаясь даже предварительных результатов, поспешили связать произошедшее с РФ, Китаем и Ираном, рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
В частности, такого мнения придерживается конгрессмен-республиканец Эрик Берлисон, указал Богданов.
Берлисон считает, что коварные иностранцы пытаются украсть... секреты, которые сами американцы украли у инопланетян. Список подозреваемых, что называется, без сюрпризов: Россия, Иран, Китай.сообщил Богданов
За четыре года в Америке бесследно исчезли, погибли или умерли при невыясненных обстоятельствах больше 10 ученых, и список продолжает пополняться. Они работали в космических, ядерных и оборонных программах.
Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме в связи с ситуацией.