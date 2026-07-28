Богданов: "звездные войны" в степях Украины Богданов иронично отреагировал на слова Зеленского о "спутниковом наблюдении" РФ

Москва28 июл Вести.Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о слежке России из космоса за странами Персидского залива вызвали у журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова ассоциации со "звездными войнами". Об этом он написал в своем канале в MAX.

Журналист задался вопросом, каким образом Зеленский обнаружил наблюдение российского спутника за странами Персидского залива.

А чем это Зеленский фиксировал "активное российское спутниковое наблюдение за странами Персидского залива"? Ни спутников, ни продвинутой системы радаров, ни космической разведки у Киева нет. Звездные войны в степях Украины написал он

Ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение спросить у президента России Владимира Путина о передаче спутниковых снимков Ирану. Сам глава Белого дома в подобную информацию не верит.