Москва28 апр Вести.Вопросы экономики являются для американцев приоритетными, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в беседе с Владимиром Соловьёвым.

Что не стоит сбрасывать со счетов совершенно – это экономика. Экономика – это вопрос номер один для американских избирателей на всех выборах. Во всех социологических раскладах – это главное, что заботит всегда американцев. То есть их собственный карман, наполненность бензобаков их автомобилей. 77% американцев лично винят [президента США Дональда] Трампа в росте цен на бензин. Чем это чревато в электоральном смысле этого слова на нынешних выборах? Ранее Трамп казался олицетворением противодействия тому либеральному безумию, которое навязывалось при [экс-президенте США Джо] Байдене. И вот теперь эта поддержка улетучилась