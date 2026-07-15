Стало известно, на кого в США лягут издержки от роста цен на нефть Экономист считает, что издержки от роста цен на нефть в США лягут на граждан

Москва15 июл Вести.Издержки от роста цен на нефть в Соединенных Штатах лягут на американские домохозяйства, малый бизнес и транспортные компании, что может привести к потере голосов избирателей для президента Дональда Трампа и его партии. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт пояснил, что повышение цен на нефть уже произошло и возвращает американцев к некомфортной ситуации на фоне вялого роста экономики.

Все будут оплачивать американские домашние хозяйства. Для них повышение цен на нефть, которое уже произошло, оно означает возврат повышенных цен и некомфортную ситуацию. Американская экономика растет достаточно вяло. Она в прошлом году выросла на два с небольшим процента. В этом году посмотрим, какие будут показатели, но тоже ситуация не очень хорошая. … Но кредитный такой допинг американская экономика получает. При этом американские домашние хозяйства очень чувствительны, как американский малый бизнес, как и перевозчики к повышению цен на топливо. Повышение цен на топливо, когда оно произойдет, оно уже происходит, когда оно совершится и станет устойчивым, – они будут голосовать не за Трампа и не за его партию, не за его политику заявил Колташов

Ранее аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов заявил, что новая блокада Ормузского пролива, вызванная эскалацией отношений между США и Ираном, может привести к росту цены на нефть до $120 за баррель.