Москва11 июнВести.Возобновление боевых действий между США и Ираном может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление консалтинговой компании Rystad Energy.
Вероятность достижения соглашения между США и Ираном в ближайшей перспективе снизилась, отмечает компания.
Обстановка становится все более неопределенной, и ближайшие несколько дней имеют решающее значение для понимания того, сможет ли дипломатия вновь взять верх, или конфликт перейдет в фазу более продолжительного обостренияприводит ТАСС выдержку из доклада Rystad Energy
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.
Между тем портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения широкомасштабной, но краткосрочной операции против Ирана для изменения переговорной позиции Тегерана.