Rystad Energy: нефть может вырасти до $150 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Rystad Energy: нефть подорожает до $150 при эскалации конфликта с Ираном Rystad Energy: нефть может вырасти до $150 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Москва11 июн Вести.Возобновление боевых действий между США и Ираном может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление консалтинговой компании Rystad Energy.

Вероятность достижения соглашения между США и Ираном в ближайшей перспективе снизилась, отмечает компания.

Обстановка становится все более неопределенной, и ближайшие несколько дней имеют решающее значение для понимания того, сможет ли дипломатия вновь взять верх, или конфликт перейдет в фазу более продолжительного обострения приводит ТАСС выдержку из доклада Rystad Energy

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.

Между тем портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения широкомасштабной, но краткосрочной операции против Ирана для изменения переговорной позиции Тегерана.