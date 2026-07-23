Москва23 июлВести.Стоимость нефти может подняться выше уровня в 150 долларов за баррель. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Снова на пути к отметке выше $150написал Дмитриев в соцсети X
Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 100 долларов.
Эксперт Фархад Ибрагимов ранее объяснял, что причиной скачка цен на нефть стало обострение конфликта США и Ирана.