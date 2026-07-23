Стоимость нефти марки Brent впервые с мая превысила 100 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 22 мая Стоимость нефти марки Brent впервые с мая превысила 100 долларов за баррель

Москва23 июл Вести.Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше 100 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 16:15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 6,38% и составила 100,07 доллара за баррель.

При общем росте цен на нефть 23 июля фьючерсы на марку WTI выросли всего на 5,36% - до 91,48 доллара за баррель.

Эксперт Фархад Ибрагимов ранее объяснял, что к резкому росту цен на нефть ведет обострение конфликта США и Ирана.

По словам экономистки Гузель Проценко, рост котировок обусловлен тем, что трейдеры начали закладывать в цену риски сокращения физических поставок нефти в Западную Европу и Юго-Восточную Азию.