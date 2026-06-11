Эксперт Юшков объяснил, почему стоимость нефти может вырасти Аналитик Юшков рассказал, при каких условиях цена на нефть может вырасти

Москва11 июн Вести.Эскалация боевых действий вокруг Ирана приведет к резкому скачку цен на нефть, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, пока огромного скачка цен не произошло, но при обострении ситуации на Ближнем Востоке это неизбежно.

Сейчас тенденция скорее к увеличению стоимости нефти. Просто сейчас все ждут, будет ли второй, скажем так, шаг нового противостояния, потому что предыдущие боевые действия, когда были, вот до перемирия, они подразумевали, что Иран активно носил удары не только по военным базам Соединенных Штатов, но и по энергетическим объектам. То есть не просто перекрыл Ормузский пролив, а он, например, бомбил порт Фуджайра. Это конечная точка нефтепровода, которая идет по объему на Арабским Эмиратом и является, по сути, этот нефтепровод обходом Ормузского пролива. Если сейчас будет эскалация конфликта, он опять будет бомбить этот порт, и весь нефтепровод остановится. То есть мировой рынок и еще дополнительные объемы нефти уйдут отметил эксперт

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану.

В свою очередь, независимый политик, бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову назвала военными преступлениями действия США в Иране.