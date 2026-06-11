Москва11 июн Вести.Действия США в Иране, в том числе удар по школе для девочек, бомбардировка водохранилищ, это военные преступления, заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову независимый политик, бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Политик назвала войну в Иране незаконной, а также указала на то, что конфликт, развязанный США, приведет к негативным последствиям во всем мире.

Бомбардировка школы в Иране – это ужасное, трагическое убийство многих детей и невинных людей. А теперь мы еще видим и бомбардировку водохранилищ. И президент [США Дональд Трамп] угрожает бомбардировками мостов и электростанций. Это военные преступления сказала Грин

10 июня США нанесли удар по двум водохранилищам на юге Ирана. Водоснабжение в районе города Сирик было полностью отключено.