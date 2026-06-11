Москва11 июн Вести.США не обязаны осуществлять финансирование Украины. Об этом заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову бывшая американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США от Республиканской партии в 2021-2026 гг.

Когда я была членом Палаты представителей США, я всегда голосовала против финансирования войны на Украине. И причина этого в том, что Украина не является членом НАТО, и США не обязаны защищать Украину каким бы то ни было образом. Это включает в себя финансирование Украины, правительства Украины, финансирования закупок вооружений и ее армии сказала она

Грин подчеркнула, что лично выступает против войн и уверена, что мирное разрешение конфликтов гораздо более выгодно.

Я также категорически против любых войн. Я считаю, что это очень плохо для стран и людей в этих странах, для экономики и торговли. Это было предвыборное обещание президента Трампа. Мир в конечном итоге - это правильное решение. И я бы хотела, чтобы президент [Дональд] Трамп продолжал работать над установлением мира. Потому что, я думаю, мир - это наилучший исход для России и для Украины пояснила политик

Сам Дональд Трамп на днях заявил, что представители США готовы участвовать в урегулировании конфликта на Украине.