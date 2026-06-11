Экс-конгрессвумен Грин: американцы злятся на правительство за растрату их денег Тейлор-Грин: в США недовольны правительством за растрату денег

Москва11 июн Вести.В США растет недовольство правительством на фоне трат американских денег на цели за границей. Об этом заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову бывшая американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США от Республиканской партии в 2021-2026 гг.

Она подчеркнула, что многие американцы не хотят, чтобы "руководители других стран обогащались за их счет".

Мы злимся на наше собственное правительство за то, что оно тратит наши честно заработанные деньги, отправляя их за границу, чтобы добиться каких-то целей там. Тратит их на войны, в то время как у многих американцев нет крыши над головой. Наш государственный долг приближается к 40 триллионам долларов. сказал Тейлор Грин

Ранее она также заявила, что Украина известна своей коррупцией, некоторые люди в стране обогащались за счет американских налогоплательщиков.